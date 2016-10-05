Самым богатым депутатом новой Госдумы стал архангельский единоросс Андрей Палкин - РБК

Доход единоросса Андрея Палкина, предпринимателя из Архангельской области, впервые избравшегося в Госдуму, составил почти 1,5 млрд руб. за 2015 г., сообщает РБК со ссылкой на декларацию о доходах народного избранника. По данным издания, проанализировавшего декларации парламентариев нового созыва, Палкин стал самым богатым депутатом новой Думы. Он владеет 56 квартирами в Архангельской области и тремя в Московской области, а также примерно 200 транспортными средствами, преимущественно строительной техникой. Ему принадлежат восемь компаний, занимающихся строительством дорог и недорогого жилья.

В апреле 2016 г. Палкин, подавая декларацию в качестве депутата областной Думы, указывал, что заработал за 2015 г. 483 млн руб. Ранее он пояснял местным журналистам, что 1,5 млрд руб. — это «общий валовый оборот возглавляемого им холдинга», а 483 млн — его личный доход. Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов подчеркивает, что в декларациях закон предписывает указывать исключительно сведения о доходах.

Второе место в числе самых состоятельных депутатов Госдумы занимает единоросс Леонид Симановский (87-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие люди России» с $0,95 млрд). В 2015 г. он заработал 909 млн руб., на его счетах сосредоточено 3 млрд руб. По данным Forbes, он владеет 1,6% акций компании НОВАТЭК.

Третье место занимает Николай Борцов, доходы которого превысили 799 млн руб., а на банковском счету находится 9,6 млрд руб. Он также входит в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России» в 2016 г. (144-е место с $0,55 млрд). Борцов заработал на продаже комбината «Лебедянский» корпорации PepsiCo.

На четвертой позиции по размеру доходов среди депутатов оказался Александр Скоробогатько с 745 млн руб. В рейтинге Forbes он занимает 40-е место с состоянием $2,3 млрд. Замыкает топ-5 владелец группы компаний ABI Григорий Аникеев. В 2015 г. он заработал чуть менее 600 млн руб.

В топ-20 вошел также главный претендент на спикерскую позицию в Госдуме Вячеслав Володин, заработавший в 2015 г. 87 млн руб. Экс-спикер Сергей Нарышкин задекларировал лишь 9 млн руб.