Сын вице-президента «Лукойла» пожаловался в суде на сотрудников ГАИ

На допросе в Гагаринском суде по делу о гонках с полицией на Gelandewagen сын вице-президента «Луйкойла» Руслан Шамсуаров рассказал о грубости полицейских. Как сообщает ТАСС, 4 октября в суде были допрошены он и водитель машины Абдувахоб Маджидов. Подсудимые не признали себя виновными и обвинили сотрудников дорожной полиции в неподобающем поведении и даже агрессивности. «Нас поставили руками на машину, досмотрели. Составили протоколы, нас всех "продули" на алкоголь. Он (полицейский) сказал: перестрелять бы вас всех», - заявил Шамсуаров.

Оскорблять сотрудников ДПС подсудимые не собирались, а нецензурная лексика в автомобиле не относилась к полицейским, а была вызвана «эмоциональной напряженностью в салоне и стрессом», цитирует ТАСС. Трансляция гонки в интернете предназначалась для узкого круга читателей страницы Шамсуарова в соцсети.

Маджидов заявил в суде, что обвиняемые испугались агрессии гаишников. «Мы спокойно ехали, и сотрудник ДПС кинул в нас жезл. Если он кинул жезл, значит, он мог сделать что-то ещё. Поэтому мы решили уехать», — цитирует его РАПСИ.

Третьего подсудимого Виктора Ускова суд допросит 10 октября. Все трое обвиняются по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и «Преступление, совершенное в составе группы по предварительному сговору».

По версии следствия, утром 22 мая обвиняемые, двигаясь на внедорожнике Mercedes по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения и, зная, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, преследовавшие их на служебной машине со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Обвиняемые вели видеозапись происходящего и транслировали ее в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции, считает следствие.