Верховный суд России признал незаконным арест фигуранта «болотного дела» Савелова

Президиум Верховного суда России согласился с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и признал незаконным решение об аресте и дальнейшем содержании под стражей фигуранта «болотного дела» Артема Савелова.

«Постановление Басманного районного суда от 9 августа 2012 г. и все последующие постановления отменить», - огласил решение председатель коллегии президиума.

Европейский суд по правам человека вынес 17 сентября 2015 г. первое решение по «болотному делу», удовлетворив жалобы о нарушениях при продлении ареста его фигурантам. Суд счел, что российское государство нарушило права трех фигурантов на «судебное разбирательство в течение разумного срока» и «право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности их заключения под стражу».

Суд обязал власти России выплатить по 2000 евро компенсации Леониду Ковязину и Илье Гущину. Компенсация в 3000 евро присуждена Артему Савелову - в отличие от первых двоих он жаловался не только на необоснованное продление срока содержания под стражей, но и волокиту при рассмотрении жалобы на решение суда об аресте, напоминает его адвокат Дамир Гайнутдинов.

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