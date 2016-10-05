Песков назвал конъюнктурными заявления Трампа о России и Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конъюнктурной предвыборной риторикой заявления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, обвинившего Россию в срыве договоренностей с США по Сирии.

«Россия нарушила соглашение, и теперь они стреляют, они бомбят, что-то вроде этого… Это должно закончиться, и это должно закончиться быстро», - приводит Reuters его заявление на митинге в Аризоне.

Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин «не уважает» ни американского лидера Барака Обаму, ни экс-госсекретаря, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

По словам Пескова, «риторика всех участников избирательной кампании подвержена конъюнктурным изменениям, и это вполне понятно и объяснимо». «Россия не вмешивалась и не планирует вмешиваться во все эти дискуссии», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что в Москве хотели бы, чтобы Россия «фигурировала только в позитивном смысле». «Но, к сожалению, мы знаем, что российская карта и упоминание нашего президента стало неотъемлемой частью избирательной кампании в Америке», - заключил он.