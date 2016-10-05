Песков не ждет прорыва от переговоров Суркова и Нуланд по Украине

Нельзя ждать прорыва по ситуации вокруг Украины от встречи помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с помощником президента России Владиславом Сурковым. Как передает ТАСС, это 5 октября заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «Это текущая работа, которая ведется на экспертном уровне. Поэтому здесь не ставится цели достижения каких-то прорывов», - объяснил он.

Чиновник напомнил, что США не участвуют в нормандском формате, но они участвуют в механизме обмена информацией на экспертном уровне по ситуации на Украине.

Нуланд прилетела в Москву 4 октября вечером. Госдепартамент США сообщал, что она должна обсудить с чиновниками правительства России «следующие шаги по реализации минских соглашений для поддержки нормандского формата и переговоров в формате трехсторонней контактной группы».

Трехсторонняя контактная группа предполагает переговоры представителей Киева и самопровозглашенных республик Донбасса при посредничестве ОБСЕ и России. Нормандский формат – переговоры по украинскому урегулированию представителей Германии, Франции, Украины и России.

Нуланд приезжала в Москву в мае и июне 2016 г. и встречалась с Сурковым.