США рассматривают возможность удара по силам Асада в Сирии – WP

Власти США рассматривают возможность военного вмешательства в сирийский конфликт, пишет газета The Washington Post. По информации WP, на прошлой неделе в Белом доме прошла встреча с участием представителей госдепартамента, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, на которой обсуждался вопрос нанесения ограниченных авиаударов по позициям сирийского режима.

Обсуждение вопроса, предположительно, продолжится уже сегодня на встрече президента США Барака Обамы с руководством спецслужб.

По словам одного из участников дискуссии, среди рассматриваемых вариантов — нанесение удара по взлетно-посадочным полосам сирийских ВВС крылатыми ракетами и другими вооружениями дальнего радиуса действия. Также высказывалось предложение провести операцию тайно, чтобы обойти возражения Белого дома против нанесения ударов по позициям сирийского режима без одобрения Совбеза ООН.

Кроме того, утверждает издание, представители ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов поддержали возможность «кинетических» действий, направленных лично на руководство Сирии, в том числе президента страны Башара Асада. В то же время в этих структурах считают, что падение Алеппо может подорвать «контртеррористические цели Америки в Сирии», отметил другой источник газеты. При этом маловероятно, что Обама одобрит нанесение авиаударов, подчеркивает WP.