Украина рассказала, какое оружие попросит у США

Украина попросит у США оружие, в котором больше всего нуждается, - это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства, заявил министр обороны Степан Полторак. Он напомнил, что в конце сентября 2016 г. Конгресс США принял закон, который предусматривает предоставление Украине летального оружия.

Он не назвал точные сроки, когда Киев может получить летальное оружие, отметив, что это известно только в США .

Полторак также рассказал, что за время войны в Донбассе США предоставили Украине помощь на $265 млн. «Это корректная цифра. Сюда входила подготовка военных, совещательная помощь, машины, радары, оборудование», - рассказал министр.

Ранее помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что финансовая помощь США Украине составила $760 млн с начала кризиса в отношениях с Россией. Помимо этого Вашингтон дважды предоставлял Киеву кредитные гарантии на $1 млрд, указывала Нуланд.

Почти треть помощи США приходится на расходы в секторе безопасности - $266 млн. Они пошли на обучение около 1200 солдат и 750 сотрудников украинской национальной гвардии, а также поставку, в частности, 130 армейских вездеходов и более 100 гражданских внедорожников, 150 тепловых очков, 585 приборов ночного видения, более 300 защищенных радиостанций и 5 роботов, утилизирующих взрывоопасные боеприпасы, сообщала Нуланд.