Путин призвал Нарышкина работать в СВР на опережение

Служба внешней разведки (СВР) в нынешних мировых условиях должна действовать на опережение, применяя нестандартные решения, а также определять ключевые тенденции развития международной ситуации, заявил президент России Владимир Путин в среду на церемонии представления нового директора СВР Сергея Нарышкина.

«Сегодня ситуация в мире предъявляет к качеству и эффективности работы СВР особые требования. Нужно уметь действовать на опережение, использовать нестандартные, нешаблонные решения», - сказал Путин. Он подчеркнул, что, как и прежде, нужно «выявлять и анализировать весь спектр внешних угроз, определять ключевые стратегические тенденции развития международной ситуации, вносить вклад в укрепление экономического, технологического и оборонного потенциала России».

22 сентября стало известно, что Путин своим указом освободил Михаила Фрадкова от должности директора Службы внешней разведки. Другим указом на этот пост назначен спикер Госдумы прежнего созыва Сергей Нарышкин. Оба указа вступают в силу с 5 октября. Фрадкову предложено возглавить совет директоров РЖД.