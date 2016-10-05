Володин выдвинут в спикеры Госдумы

Фракция «Единой России» в Госдуме выдвинула бывшего первого замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина на пост спикера палаты. Как передает ТАСС, представляя кандидата, лидер фракции Владимир Васильев напомнил депутатам о наказах избирателей. «Впереди главное - сделать все необходимое, чтобы выполнить их, сделать Россию более сильной, успешной, повысить качество жизни людей, - сказал он. - Убежден, что под председательством Вячеслава Викторовича Володина у нас это получится».

Сам Володин заявил, что считает необходимым обеспечить в Госдуме возможность всем депутатам влиять на принятие решений. Первоочередными задачами Думы он считает социально-экономическую повестку и реализацию «майских указов».

«Нам нельзя игнорировать и не учитывать мнение тех, кто голосовал за другие партии», - цитирует Володина «Интерфакс». Также он призвал создать условия, чтобы все фракции могли влиять на принятие решений, повысить качество принимаемых законов, учитывая все точки зрения и аргументы. «Нам необходимо создать такие условия для работы в Государственной думе, которые позволят всем фракциям, всем депутатам активно участвовать в обсуждении вопросов, влиять на принятие решений», - добавил он. У «Единой России» в палате 343 места.

Еще он считает важным сохранить консолидацию думских фракций по вопросам безопасности РФ и международной политики. «Отдельный приоритет - вопросы национальной безопасности и международной политики», - цитирует ТАСС. Он напомнил, что в Госдуме предыдущего созыва «в этой сфере произошла консолидация всех политических сил независимо от партийной принадлежности». «Нам необходимо сделать все, чтобы обеспечить преемственность этой работы именно по этим вопросам», - призвал он.