Украина потребовала принудительно взыскать $3 млрд с «Газпрома»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подал в хозяйственный суд Киева иск о взыскании с российской компании «Газпром» 86 млрд гривен (около $3,3 млрд), сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ 22 января оштрафовал «Газпром» за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009–2015 гг. Регулятор считает, что «Газпром» злоупотребил правом единственного покупателя услуги по транспортировке газа. Ее «Газпрому» оказывает «Нафтогаз Украины». «Нафтогаз» рассчитывал цену транспортировки, исходя из объемов передачи не менее 110 млрд куб. м, иначе она не покрывает затраты, говорится в решении АМКУ. «Газпром» же поставлял значительно меньше газа, чем предполагалось контрактом. В 2015 г. через территорию Украины прошло 67,1 млрд куб. м газа, прежде прокачка достигала 100 млрд куб. м. С 1 января Украина повысила стоимость транспортировки 1000 куб. м газа на 100 км с $2,7 до $4,6.

В июле Высший хозяйственный суд Украины отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы, после этого разбирательство перейдет на международный уровень.