Поклонская возглавила комиссию по контролю за доходами депутатов Госдумы

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская на первом заседании Госдумы в среду избрана руководителем парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы.

Ее заместителем избран представитель фракции КПРФ Владимир Поздняков.

Данная комиссия должна заниматься сбором предоставляемых депутатами сведений о своих доходах, расходах и имуществе, а также получать соответствующие данные об их супругах и несовершеннолетних детях. Кроме того, в задачи комиссии входит проверка достоверности и полноты этих сведений, а также соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством России.

Ранее фракция «Единой России» рекомендовала Поклонскую на посты зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции и руководителя думской комиссии по контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами об их доходах.