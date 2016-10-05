Чуркин назвал «явного фаворита» на пост генсекретаря ООН

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил о том, что бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш является фаворитом среди кандидатов на пост генерального секретаря ООН, передает ТАСС.

«Сегодня, после шестого предварительного голосования, у нас есть явный фаворит. Его зовут Антониу Гутерриш», - сказал дипломат.

По его словам, формальное голосование проведут в четверг утром. Чуркин пожелал Гутерришу «удачи в исполнении обязанностей как генсекретаря ООН в последующие пять лет».

В список претендентов на пост генсекретаря ООН входят 10 человек. С 2007 г. этот пост занимает Пан Ги Мун.