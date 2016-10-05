Минюст заявил о финансировании международного «Мемориала» нежелательными организациями

Международное правозащитное общество «Мемориал», включенное Минюстом России в реестр НКО-иноагентов, получало денежную подпитку от признанных нежелательными на территории России иностранных организаций, сообщили в пресс-службе министерства.

«Установлен факт получения ею (организацией "Мемориал") финансирования из иностранных источников, в том числе от организаций, деятельность которых в дальнейшем признана нежелательной на территории Российской Федерации (Osi Assistance Foundation, The National Endowment for Democracy)», - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду на запрос «Интерфакса».

Накануне Минюст включил международный «Мемориал» в реестр НКО-иноагентов по результатам проверки, выявившей факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности.

«В ходе проведенной Минюстом России проверки установлены факты получения международной общественной организацией "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" денежных средств от иностранных источников, а также выявлены признаки участия в политической деятельности», - отмечалось в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем говорилось, что «по результатам проверки Минюстом России принято решение о включении названной организации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».