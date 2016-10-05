Госдеп сожалеет о разрыве соглашения между «Росатомом» и минэнерго США

Власти США осведомлены о прекращении действия соглашения между «Росатомом» и минэнерго США. Официальный представитель госдепа Марк Тонер сообщил об этом журналистам на брифинге, передает ТАСС.

«Если эти сообщения соответствуют действительности, то такой шаг вызывает сожаление», - сказал он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между «Росатомом» и министерством энергетики США о сотрудничестве в проведении исследований возможности конверсии российских реакторов на использование низкообогащенного уранового топлива.