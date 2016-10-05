Скончался бывший президент Словакии Михал Ковач

Первый президент Словацкой республики Михал Ковач скончался в Братиславе из-за остановки сердца, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

«Михал Ковач, вошедший в историю как первый президент Словацкой республики, долгое время страдал от болезни Паркинсона. Он скончался на 87-м году жизни», - сообщило Словацкое радио.

Бывшего президента госпитализировали 30 сентября в отделение интенсивной терапии клиники МВД в Братиславе. Его состояние было тяжелым.

Михал Ковач родился 5 августа 1930 г. Он был президентом республики с 1993 по 1998 г.