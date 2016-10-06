Трамп: Я не люблю Путина, я его не ненавижу

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп внес ясность в свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. «Я не люблю (Путина), я (его) не ненавижу. Мы посмотрим, как это работает. Мы увидим», - приводит Reuters его слова на встрече со сторонниками в Неваде. «Может быть, нас будут хорошие отношения. Может быть, у нас будут ужасные отношения. Может быть, они окажутся четко посередине», - сказал Трамп.

Ранее Трамп называл Путина более сильным лидером, чем президент США Барак Обама, и обещал выстроить с ним «очень-очень хорошие отношения», за что подвергался критике не только со стороны демократов. По мере осложнения ситуации в Сирии риторика Трампа и его сторонников начала меняться.

Накануне с критикой в адрес Москвы выступил кандидат в вице-президенты США от республиканцев, напарник Трампа, Майк Пенс. «И теперь мелкий, склонный нападать на слабых лидер России диктует Соединенным Штатам условия, вплоть до того, что США, величайшее государство на планете, выходят из переговоров о перемирии в Сирии. А в это время Владимир Путин размещает систему ПРО в Сирии, где он концентрирует все больше сил и средств.... Мы в этой ситуации обязаны вмешаться в качестве сильных, решительных лидеров», - заявил Пенс.

Трамп, выступая в Неваде, не исключил возможности сотрудничества с Россией в Сирии. «Я могу сказать так: думаю все согласятся, если мы получим Россию, которая выступила с нами и отправила ИГ (Исламское государство, запрещено в России) в ад», — сказал он.