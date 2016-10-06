Белый дом отпускает цены на дешевые лекарства – РБК

Правительство откажется от регулирования цен на российские жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 руб., сообщил в письме президенту Владимиру Путину вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. «Доклад был, ведется регулярный мониторинг по этой проблематике», — заявила представитель Дворковича Алия Самигуллина. Ответственным за разработку соответствующих постановлений назначен Минпромторг, сообщил источник в Федеральной антимонопольной службе.

Речь идет о препаратах из переченя жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения до 50 руб., утвержденных правительственным распоряжением. В их числе аспирин, йод, аскорбиновая кислота, ксилометазолин, ибупрофен, глицин, лидокаин, нитроглицерин, панкреатин и физраствор. По данным аналитической компании DSM Group, лекарства из списка ЖНВЛП в 2015 г. составили треть коммерческого рынка лекарств — 244,6 млрд руб. из 750 млрд руб.

Сейчас правительство разрабатывает проект постановления, снимающего с фармкомпаний необходимость согласовывать цену недорогих лекарств, включенных в перечень ЖНВЛП, с Минздравом и ФАС, следует из письма Дворковича. В документе отмечается, что государство намерено поддерживать производителей таких препаратов субсидиями, но правила их предоставления еще не разработаны. Новые правила вступят в силу до 1 января 2017 г., пишет Дворкович.

В начале 2016 г. президент Владимир Путин поручил правительству не допустить исчезновения с рынка медикаментов, входящих в ЖНВЛП, и предложить производителям меры господдержки. Это произошло после того как фармкомпании стали сворачивать производства ряда недорогих медикаментов, поскольку их себестоимость стала превышать конечную цену.

Дальнейшее игнорирование проблемы привело бы у уходы с рынка многих доступных препаратов, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В таком случае расходы на госзакупки лекарств ЖНВЛП вырастут на 162 млрд руб., считает он. Ожидать резкого подорожания препаратов в сегменте до 50 руб. не стоит, поскольку конкуренция на этом рынке велика, говорит эксперт. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что отказ от регулирования цен приведет к их повышению в течение полугода до максимально возможных и препараты дешевле 50 руб. исчезнут из аптек.