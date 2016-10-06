Правительство предложило улучшить госзащиту потерпевших и свидетелей

В Государственную думу внесены два законопроекта о совершенствовании системы государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовных процессов. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Законопроекты были подготовлены МВД. «Законопроектом предлагается определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности», – говорится в сообщении правительства.

Законопроект также увеличивает сроки проверки фактов, изложенных в заявлении о применении мер безопасности, и обязывает органы, обеспечивающие безопасность, участвовать в такой проверке.

Кроме того, законопроект предлагает установить возможность немедленно принимать решение о применении мер безопасности в случаях, не терпящих отлагательства.

Также в документе расширяется круг лиц, подлежащих государственной защите. К ним предлагается отнести военнослужащих органов военной полиции ВС, принимавших непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, НВФ и других организованных преступных групп, военнослужащих ВС, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом, военнослужащих органов внешней разведки, принимавших непосредственное участие в специальных операциях или выполнявших специальные функции по обеспечению безопасности России.

Также законопроектом предлагается внести в УПК изменения, предусматривающие, что суд, следователь с согласия руководителя следственного органа на основании материалов уголовного дела будут принимать решение о дальнейшем применении мер безопасности либо их полной или частичной отмене.