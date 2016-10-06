В США 2 млн человек призывают эвакуироваться из-за приближения урагана Мэтью

В связи с приближением урагана Мэтью к Атлантическому побережью США власти призвали 2 млн человек к эвакуации из прибрежных районов, сообщает АР. По прогнозам, региону угрожает самый мощный шторм последнего десятилетия. Мэтью ждут во Флориде вечером в четверг, ожидается, что к этому моменту это будет шторм категории 4 со скоростью ветра до 210 км/ч и с выпадением до 15 дюймов осадков. Мэтью уже прошел по островам Карибского моря, в том числе по Гаити, Кубе и Багамским островам, пока известно о 16 жертвах стихии.

В США призывы к населению перебираться подальше от побережья адресованы жителям штатов Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Губернатор Флориды Рик Скотт предупредил 1,5 млн человек, что в течение 24 часов им может потребоваться эвакуация и будет лучше, если они уедут самостоятельно. Он отметил, что дома и офисы можно будет заново отстроить, а вернуть жизнь нельзя, цитирует USA Today. В 26 округах штата в четверг и пятницу будут закрыты административные учреждения. Аэропорт Форт-Лодердейла закроется утром в четверг, по данным FlightAware.com, международный аэропорт Майами отменил 250 рейсов, сообщает CNN. АР сообщает об отмене 1600 рейсов по всей стране. На помощь властям Флориды призваны 1500 местных служащих Национальной гвардии и еще 1000 из других штатов. Всего к ликвидации последствий стихийного бедствия готовы подключиться 6000 гвардейцев.

Парк Walt Disney World Resort в среду работал в обычном режиме, но его администрация следила за ситуацией с ураганом.

Губернатор Южной Каролины Никки Хейли сделал односторонней трассу Interstate 26, теперь движение по ней возможно только от Чарлстона и на запад. В штате уже эвакуированы 250 000 жителей прибрежных районов, и в четверг ожидается переезд еще 200 000 человек. В Джорджии эвакуация предложена 50 000 человек.

По оценкам правительства Гаити, после урагана в помощи нуждаются около 350 000 человек. Помощник спецпредставителя ООН по Гаити Мурад Вахба считает, что стихийное бедствие привело к худшему гуманитарному кризису в стране после землетрясения 2010 г.