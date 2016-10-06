Всемирный банк: В ИГ вступают не от бедности и невежества

Уровень образования у наемников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) выше, чем в среднем в странах, откуда они родом, сообщает Всемирный банк (ВБ). Как сообщает «Интерфакс», аналитики ВБ изучили данные 331 наемника из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Восточной Азии.

В частности, лишь 17% от 331 наемника не окончили старшую школу, в то время как четверть из них имеют высшее образование. Те из боевиков, кто стал террористами-смертниками, также отличались высоким уровнем образования, установило исследование.

Большинство опрошенных также сказали, что не были безработными до вступления в ИГ.

«Бедность не является причиной радикализации и принятия экстремистских идей», – сделали вывод во Всемирном банке.