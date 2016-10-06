Путин потребовал ускорить переселение жителей Березников после аварии на руднике «Уралкалия»

Президент Владимир Путин потребовал наказать виновных в затягивании переселения жителей Березников из аварийных домов. Как сообщает сайт Кремля, это говорится в списке поручений президента. Найти виновных в задержках и привлечь их к дисциплинарной ответственности поручено премьер-министру Дмитрию Медведеву и губернатору Пермского края Виктору Басаргину. Им также поручено выяснить, почему не были использованы средства федерального бюджета, выделенные в 2014–2015 гг. на переселение жителей Березников, пострадавших после провалов грунта, вызванных затоплением рудника «Уралкалия» с 2006 г.

В Березниках за последние десять лет в черте города образовалось четыре провала, напоминает ТАСС. Первый – на промплощадке первого рудоуправления между сушильным отделением и фабрикой технической соли. Второй – на железнодорожных путях местной станции. Третий провал появился возле административно-бытового комплекса дочернего предприятия «Березниковское шахтостроительное управление». Четвертый провал – возле школы номер 26. В переселении нуждается около 12 000 жильцов 99 многоквартирных домов. На переселение потребуется 7,5 млрд руб., проект финансируют краевой бюджет, федеральный бюджет и ПАО «Уралкалий».

Путин также поручил Медведеву и Басаргину утвердить план-график строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов до конца 2017 г., а также социальной и иной инфраструктуры в микрорайоне «Любимов» г. Березники, включая магистральные коммунальные сети, определив ответственных за его реализацию должностных лиц, и обеспечить его выполнение. Еще он потребовал увеличить финансирование расселения аварийного жилья при участии «Уралкалия», с учетом роста рыночной стоимости жилья.

Также президент потребовал принять меры по сносу расселенных домов и обеспечить модернизацию и ввод в эксплуатацию до конца 2016 г. газораспределительной станции «Пыскор – Усолье», «обеспечение разработки эффективной межведомственной системы мер реагирования на возможное возникновение аварийных и чрезвычайных ситуаций в зоне техногенной аварии».

Генпрокуратуре президент поручил проверить, соблюдал ли «Уралкалий» законы о планировании и осуществлении закладочных работ в шахтах, а также как Ростехнадзор контролировал работы компании.