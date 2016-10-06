Профильный думский комитет одобрил соглашение о бессрочном размещении ВКС России в Сирии

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал ратифицировать российско-сирийское соглашение о бессрочном размещении российской авиационной группы в Сирии. Как сообщает ТАСС, этот вопрос предложено рассмотреть на пленарном заседании 7 октября. Соглашение было подписано 26 августа 2015 г. в Дамаске, 9 августа 2016 г. президент внес его в Госдуму.

В пояснительной записке к соглашению говорится, что российская авиагруппа размещается в Сирии по просьбе сирийской стороны и дислоцируется на аэродроме Хмеймим на безвозмездной основе. Действовать она будет по решениям командира и по согласованию с сирийской стороной. «Вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы, необходимые для выполнения российской авиационной группой задач по предназначению, для обеспечения безопасности и жизнедеятельности ее личного состава, ввозятся на территорию Сирии без взимания каких-либо сборов и пошлин. Личный состав российской авиационной группы беспрепятственно пересекает границу и не подлежит досмотру пограничными и таможенными органами САР», – говорится в сопроводительных документах.

Соглашение гарантирует иммунитет личному составу авиагруппы и членам их семей, а также неприкосновенность имущества, архивов и транспорта. «Соглашение заключается на бессрочный период и временно применяется с даты его подписания», – говорится в пояснительной записке.