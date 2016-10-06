Сорос призвал россиян убедить Путина прекратить обстрелы Алеппо

Миллиардер Джордж Сорос считает, что Россия должна прекратить бомбардировки сирийского Алеппо.

«Мир является свидетелем гуманитарной катастрофы исторического масштаба. Она происходит в Сирии и совершается президентом России Владимиром Путиным, который таким образом поддерживает своего протеже Башара Асада. Российские самолеты бомбят гражданское население Алеппо, второго по величине города страны, чтобы помочь сирийским правительственным войскам на земле», – написал Сорос на своем сайте.

Он призвал россиян, а также граждан других стран повлиять на президента Владимира Путина и убедить его остановить обстрелы города.

«Я обращаюсь к народам России, Европы и остального мира, чтобы они не сидели сложа руки, а выразили свое возмущение», – заявил Сорос. Он предположил, что общественное мнение может побудить Путина прекратить бомбардировки.