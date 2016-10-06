Путин снял с должности и. о. губернатора Калининградской области

Президент России Владимир Путин перевел исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева на другую работу по его просьбе. Новым и. о. губернатора назначен премьер правительства области Антон Алиханов.

«Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой по семейным обстоятельствам перевести его на другую работу. Президент удовлетворил эту просьбу», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сегодня глава государства принял Антона Алиханова, который возглавляет правительство Калининградской области, и по результатам встречи назначил его исполняющим обязанности губернатора области. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время», - добавил он.

Президент назначил Евгения Зиничева и. о. губернатора в конце июля. Ранее он входил в «ближний круг» охраны президента России Владимира Путина и был одним из его адьютантов, писали «Ведомости». В 1987-2015 гг. Зиничев служил на различных должностях в органах госбезопасности, в 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Академии Генштаба Вооруженных сил России, а в 2015 г. был назначен начальником управления ФСБ по Калининградской области.