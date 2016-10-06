МИД увязал обстрел посольства в Сирии с недавними угрозами Вашингтона

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва увязывает минометный обстрел российского посольства в Сирии с недавними угрозами Вашингтона.

«3 октября подверглось обстрелу российское посольство в Дамаске, стрельба велась с территории, подконтрольной террористическим группировкам. Пострадавших не было, но посольскому комплексу был нанесен ущерб... Мы усматриваем связь между этим терактом и прозвучавшими накануне из Вашингтона завуалированными угрозами в наш адрес», – сказала Захарова на брифинге.

Ранее представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил, что в случае продолжения конфликта в Сирии террористы будут наносить удары по российским городам, а Россия продолжит «отправлять домой военных в мешках для трупов», «терять ресурсы и, возможно, самолеты».