Россия предостерегла Пентагон от ударов по сирийским войскам

Минобороны России рекомендуют Пентагону просчитать последствия возможных ударов по позициям сирийских войск - с учетом радиуса действия зенитных комплексов С-300 и С-400.

«Напомню американским «стратегам», что воздушное прикрытие российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе осуществляется зенитными ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Рекомендовал бы коллегам в Вашингтоне тщательно просчитать возможные последствия реализации подобных планов», - подчеркнул он. «Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов ПВО вряд ли будет время на выяснение по "прямой линии" точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимок могут столкнуться с разочаровывающей реальностью», - сказал Конашенков.

Накануне Washington Post сообщила, что администрация США планирует рассмотреть вопрос о возможных военных действиях в Сирии, а в конце недели эта же тема должна быть поднята на заседании Совета национальной безопасности с участием президента Барака Обамы. Однако реальное решение маловероятно, подчеркивалось в статье.

Одним из предложений было нанесение - возможно, необъявленное - ударов крылатыми ракетами и другими средствами по аэродромам сирийских ВВС. Для этого предполагается задействовать авиацию и корабельные пусковые установки сил руководимой США международной коалиции против «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещена в РФ).

Ссылаясь на источник в администрации американского президента, WP пиcала, что «Обама уже не так решительно настроен на применение военной силы в Сирии, как раньше, и что каждая военная мера должна быть рассмотрена на предмет рисков и негативных последствий».