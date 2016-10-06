Совбез поддержал кандидатуру португальца Гутерриша на пост генсека ООН

Совет Безопасности ООН поддержал назначение бывшего премьер-министра Португалии Антониу Гутерриша на пост генсека ООН, объявил в четверг постпред России при ООН Виталий Чуркин.

Чуркин подчеркнул, что при голосовании по кандидатуре Гутерриша члены СБ ООН продемонстрировали единство.

Финальное голосование по кандидатуре на пост генсека состоялось в СБ ООН в четверг, резолюция с соответствующей рекомендацией будет передана в Генеральную Ассамблею ООН.

Окончательное решение будет принято Генассамблеей по итогам голосования по упрощенной процедуре.

Всего в борьбе за пост генсека участвовало 10 человек: пять мужчин и пять женщин. Семь из них - из Восточной Европы: Срджян Керим из бывшей югославской республики Македония, Данило Тюрк из Словении, Ирина Бокова и Кристалина Георгиева из Болгарии, Наталья Герман из Молдавии, Вук Еремич из Сербии и Мирослав Лайчак из Словакии. В списке кандидатов также были Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.

67-летний Гутерриш занимал пост премьер-министра Португалии с 1995 по 2002 гг., с 2005 г. по 2015 г. занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С апреля 2016 г. - государственный советник Португалии.