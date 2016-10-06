Россия созывает СБ ООН для обсуждения возможного вывода боевиков из Алеппо – ТАСС

Россия запросила проведение встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения инициативы специального посланника генсека организации Стаффана де Мистуры по возможному выводу боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка) с восточной части Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

По его словам, закрытое совещание запланированно на 17.00 мск пятницы.

«Россия запросила встречу для обсуждения инициативы Де Мистуры. Мы ожидаем, что она состоится в завтра утром», - сказал дипломат.