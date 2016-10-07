Более 200 атлетов из США получили разрешение на употребление допинга - Fancy Bears

Разрешением на применение допинговых препаратов в терапевтических целях воспользовались более 200 спортсменов из США, сообщает хакерская группа Fancy Bears со ссылкой на электронные письма научного руководителя Антидопингового агентства США (USADA) доктора Мэттью Федорука. Только в 2015 г. американским атлетам было выдано 583 разрешения на применение запрещенных препаратов. Чаще всего правом употребления препаратов пользовались велогонщики, триатлонисты, пловцы и лыжники.

Этим правом, согласно данным группы, также воспользовались несколько членов паралимпийской сборной США, в числе которых победители Игр в Рио-де-Жанейро. Так, участница женской сборной по баскетболу Абигейл Данкин принимала мидодрин, а Дженнифер Полст – спиронолактон,

В начале сентября хакеры взломали базу WADA и получили документы, указывающие на применение спортсменами запрещенных препаратов. В их числе оказались американские теннисистки Серена и Винус Уильямс, теннисист Рафаэль Надаль, велогонщик Крис Фрум. Также в украденных документах WADA фигурирует российский боксер Миша Алоян.