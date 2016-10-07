Финляндия заподозрила российский Су-27 в нарушении своего воздушного пространства

Российский истребитель Су-27 подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии, заявило финское Министерство обороны. Как передает портал Yle, инцидент, возможно, произошел в четверг во второй половине дня к югу от Порвоо. По предположению военных, российский самолет находился в небе Финляндии и пролетел 13 км на расстоянии 1 км от границы.

Истребитель был опознан финским самолетом, передает Yle. Его информацию расследует пограничная служба.

Нарушение границы опровергает российское Минобороны. Су-27 ВКС России в ходе планового учебно-тренировочного полета над нейтральными водами Финского залива строго следовал установленному маршруту, от которого не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля, цитирует ТАСС пресс-релиз военного ведомства. Та заверили, что «все полеты самолетов ВКС России выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств».

Незадолго до этого инцидента стало известно, что в четверг же состоялся телефонный разговор президентов двух стран Владимира Путина и Саули Ниинистё. Как сообщает сайт Кремля, они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-финляндских отношений, включая предстоящие контакты на различных уровнях, а также также обменялись мнениями по кризисным ситуациям в Сирии и на Украине.

По данным канцелярии президента Финляндии, Ниинистё выразил глубокую озабоченность в связи с сирийским кризисом, в особенности, относительно гуманитарной катастрофы в Алеппо и страданий мирного населения. Он напомнил собеседнику, что Россия играет ключевую роль в остановке катастрофы, передает Yle. Также президенты обсудили ситуацию на Украине и необходимость реализации Минских договоренностей. В связи с будущим Годом экологии в России главы государств отметили, что проблема полигона опасных отходов Красный Бор под Санкт-Петербургом решается совместными усилиями. Относительно вопроса безопасности полетов президенты отметили, что дискуссии будут продолжены между Россией и НАТО, передает Yle.