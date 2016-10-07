В Назрани в ходе спецоперации убиты двое мужчин и женщина

В Назрани в ходе спецоперации в бою убиты двое мужчин и женщина, подозреваемые в участии в незаконном вооруженном формировании. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии. По его словам, активная фаза спецоперации завершена. Подозреваемые оказывали сопротивление.

Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщала ранее, что в Назрани и в селении Гази-Юрт Назрановского района был введен режим контр-террористической операции с 3.35 мск. В Назрани режим КТО вводился на четырех улицах.