Однопартиец Меркель призвал наказать Россию за «военные преступления» в Сирии

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген, член партии Меркель Христианско-демократический союз, считает, что Россия несет часть ответственности за тяжкие военные преступления в Сирии. Он заявил Süddeutsche Zeitung: «Безнаказанность и отсутствие санкций за самые тяжкие военные преступления будут скандалом». Издание напоминает, что Реттген часто жестко критикует европейские правительства за то, что те не спешат называть вещи своими именами. «Самое меньшее, что Европа может сделать, так это выражаться ясным языком и называть военные преступления военными преступлениями», - цитирует его Deutsche Welle. Что касается ударов по гуманитарной колонне ООН в Алеппо, политик сказал, что «даже если Россия сама и не стреляла, она несет политическую ответственность за эту войну, за эту катастрофу, поскольку без российской военной поддержки, без бомбардировок президент Сирии Асад был бы уже давно повержен».

Ранее США возложили ответственность на Россию за уничтожение большей части гуманитарной колонны ООН и Красного полумесяца в провинции Алеппо. Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Россия может стать страной-изгоем, если не изменит политику в отношении Сирии, и обвинил российских военных в гибели мирных сирийцев в результате бомбардировок.

О том, что правительство ФРГ рассматривает расширение экономических санкций как один из путей убедить Москву отказаться от поддержки войск Башара Асада в Сирии, в ночь на 6 октября написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, в правительстве Меркель идет поиск возможностей воздействовать на Россию и дискуссия еще только началась. Представитель МИД Германии после обсуждения Сирии 5 октября с представителями Германии, Италии, США и Великобритании на вопрос о возможных санкциях против России заявил: «В настоящий момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где бы то ни было еще, у кого бы были такие предложения».

Информацию WSJ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков комментировать отказался, сославшись на несерьезность ее источников, но добавил, что Россия единственная воюет в Сирии легитимно, с согласия руководства страны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил что «это дело германского правительства, вопрос на совести тех, кто выносит суждение о том, что в Сирии реально происходит» (цитата ТАСС).