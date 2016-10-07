«Новая газета» потребовала найти заказчика убийства Политковской

Накануне десятилетней годовщины со дня убийства Анны Политковской редакция «Новой газеты» обвинила следователей в бездействии и напомнила, что заказчик до сих пор не найден. По мнению издания, дело до сих пор не раскрыто. Как сообщает «Интерфакс», вечером на сайте «Новой газеты» появилось видеообращение, в котором за 3 минуты 19 секунд 53 сотрудника издания появляются в кадре с плакатами, на которых информация об обстоятельствах убийства Политковской и о ходе расследования. В записи приняли участие главный редактор газеты Дмитрий Муратов, его заместитель Сергей Соколов, другие журналисты и сын Политковской Илья.

На плакатах появляется информация о первом суде, в результате которого подозреваемые были оправданы. Верховный суд отменил этот вердикт. Журналисты напомнили, что по подозрению в организации убийства в 2011 г. был задержан подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, который пошел на сделку со следствием, но заказчика не назвал. «Дети Анны требовали отменить сделку со следствием и судить Павлюченкова без снисхождения. Суд не услышал. Заказчик так и не найден», - цитирует «Интерфакс».

В 2013 г. по итогам второго процесса «организатор, соучастники, киллер получили тюремные сроки». Дело о заказчике было выделено в отдельное производство, но, по словам журналистов «Новой», следствие по нему не проводится, «следователь Гарибян ушел на пенсию, новый следователь Степанов не делает ничего».

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 г. в подъезде своего дома. 9 июня 2015 г. Мосгорсуд назначил предполагаемому посреднику Лом-Али Гайтукаеву и исполнителю Рустаму Махмудову пожизненные сроки, Ибрагиму Махмудову - 12 лет лишения свободы, Джабраилу Махмудову - 14 лет, бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову - 20 лет колонии строгого режима. Бывший милиционер Дмитрий Павлюченков в декабре 2012 г. был приговорен к 11 годам колонии, он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.