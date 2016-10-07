Депутаты придумали, как поблагодарить Путина за неустанный труд

По предложению депутата-единоросса Валентины Терешковой Госдума отправит корзину с 450 розами президенту Владимиру Путину, которому 7 октября исполняется 64 года. Как передают информагентства, в начале пленарного заседания Думы Терешкова предложила поздравить президента «от имени депутатов Государственной думы» и пожелать ему успехов.

«Если вы не возражаете, давайте пошлем корзину роз. Нас 450 депутатов. Есть предложение (отправить) 450 (роз), - цитирует ТАСС. - Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд. И наше обещание, что мы вместе с ним будем работать во благо нашей России», - заключила она.

Спикер Вячеслав Володин поблагдарил Терешкову. «Коллеги, нет возражений?» - цитирует «Интерфакс». Возражений не последовало, отмечают оба информагентства.