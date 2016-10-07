Киев готовит новые иски к России в ЕСПЧ

Украина готовит новые иски к России для рассмотрения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявила заместитель министр юстиции Украины Наталья Севостьянова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание «Сегодня».

«Мы продолжаем готовить следующие иски, потому что, к сожалению, ситуация не улучшается и продолжается нарушение прав», — сказала Севостьянова. Замминистра юстиции отметила, что иски уже «коммуницированы, и начался процесс их рассмотрения».

Украина уже подала четыре иска в ЕСПЧ против России. В них Киев просит взыскать с Москвы компенсацию за события в Крыму и Донбассе. В сентябре Киев планировал подать в ЕСПЧ еще один иск против России, который будет касаться запрета меджлиса крымскотатарского народа.