МИД выясняет обстоятельства задержания в США двух россиян

МИД России выясняет обстоятельства задержания в США двух граждан России. Это сказал «Интерфаксу» уполномоченный МИДа по правам человека, демократии и верховенству закона Константин Долгов. «Картина налицо. Очевиден очередной арест российских граждан без уведомления российских властей. Возможно, это вновь сделано в обход двустороннего российско-американского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г. Мы много раз заявляли о недопустимости и противоправности подобных действий, нарушающих права и интересы российских граждан», - заявил он.

В Москве исходят из того, что американская сторона официально уведомит о причинах и мотивах задержания россиян. «По получении такой информации мы будем определяться с дальнейшими шагами и более обширным комментариям», - добавил Долгов.

По его словам, судя по информации российского генконсульства в Сан-Франциско, никаких уведомлений до сих пор не поступало, «США обязаны уведомить в течение трех дней после ареста».

Минюст США 6 октября сообщил о задержании в Денвере граждан России Дмитрия Александровича Карпенко и Алексея Крутилина. Одновременно с ними был задержан гражданин США и житель Бруклина Алексей Барышев. Барышев обвиняется в незаконном вывозе высокотехнологичной продукции из США в Россию. Карпенко и Крутилина обвиняют в соучастии. В Бруклине в офисах двух компаний, вероятно, задействованных в схеме, прошли обыски. В пятницу все трое должны предстать перед судом в Нью-Йорке и в Денвере, следствие будет добиваться их ареста.

По версии следствия, подозреваемые разработали схему по получению новейших продуктов в области микроэлектроники от производителей и поставщиков в США и по переправке их в Россию в обход лицензионной системы США, которая должна контролировать экспорт таких технологий. Минюст напомнил, что министерство торговли США ограничило вывоз из страны продукции, которая может способствовать укреплению военного потенциала других стран и в итоге создать угрозу безопасности Соединенных штатов. Следствие установило, что в 2015 г. Барышев зарегистрировал в Бруклине две компании - BKLN Spectra, Inc. (Spectra) и UIP Techno Corp. (UIP Techno). Через них подозреваемые и их сообщники пытались закупать и незаконно вывозить из США технологии, представляя продавцам этой продукции фальшивые данные о конечном потребителе и не указывая, что товары пойдут на экспорт. В Россию они эти товары доставляли через Финляндию.