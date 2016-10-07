Медведев объявил замечание заместителю Мединского

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил замечание первому замминистра культуры Владимиру Аристархову. Распоряжение от 5 октября опубликовано на портале правовой информации 7 октября. Премьер ссылается на статью 59 закона о государственной гражданской службе. Часть 1 статьи указывает взыскания, которые налагаются «за несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». Она предполагает вынесение замечания, выговора или предупреждения о неполном должностном соответствии.

В сентябре появились сообщения, что депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий Рашкин направили в силовые ведомства запросы о проверке деятельности Аристархова и его брата Андрея, которые якобы подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышениях, напоминает ТАСС. МВД затем опровергло информацию о наличии признаков преступления в действиях первого замминистра культуры.

Помощник министра Мединского Ирина Казначеева 29 сентября сказала ТАСС, что в ведомстве считают, что все попытки очернить имя Аристархова имеют заказной характер, а он - «порядочный человек, который честно выполняет свою работу». Помощник министра добавила, что «это спланированная акция, и мы будем тесно сотрудничать с правоохранительными органами, защищая репутацию нашей администрации и сотрудников».

В июле Владимир Аристархов подтвердил, что в отношении него правоохранительные органы проводят проверки, и добавил, что считает это попытками некоторых депутатов Госдумы оказать давление на министерство. О доследственной проверке в отношении Аристархова сообщил «Коммерсантъ». По информации издания, чиновника проверяют на предмет возможного превышения должностных полномочий и распространения клеветы, материалы следствию предоставил депутат Госдумы Александр Агеев. Проверка связана с конфликтом вокруг помещений Академии хорового искусства им. В. С. Попова на Большой Грузинской улице, которые по договору безвозмездной аренды с 2008 г. занимает Благотворительный фонд поддержки и развития музыкального образования и которые Минкультуры собиралось передать Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). РБК в этот же день сообщил, что брат Аристархова Андрей оставил должность гендиректора ОАО «Реставрационные компании» из-за обвинения в конфликте интересов. Представитель этой компании Екатерина Хомякова сказала, что заявление Андрей Аристархов написал 25 апреля, оно было удовлетворено 1 июля. О возможном конфликте интересов силовым структурам сообщили два депутата Госдумы от КПРФ.