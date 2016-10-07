Представитель правительства Меркель ответил на вопрос о новых санкциях против России

В правительстве Германии обсуждают все возможные пути к возвращению перемирия в Сирии, заявил на брифинге представитель кабмина Штеффен Зайберт. Его цитирует ТАСС. Зайберта спросили, рассматривает ли правительство возможность ввести санкции против России из-за ее действий в Сирии.

«Мы работаем над тем, чтобы восстановить перемирие в Сирии. Без него невозможно будет вернуться к политическому процессу», - сказал он и добавил, что «на России и Иране лежит особая ответственность» за прекращение насилия в Сирии.

Представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил, что представители Германии и США, Великобритании, Франции и Италии на встрече в Берлине 5 октября были едины во мнении, что «не может быть решения сирийского конфликта без конструктивного участия России».

О том, что правительство ФРГ рассматривает расширение экономических санкций как один из путей убедить Москву отказаться от поддержки войск Башара Асада в Сирии, в ночь на 6 октября написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, в правительстве Меркель идет поиск возможностей воздействовать на Россию и дискуссия еще только началась. Представитель МИД Германии после обсуждения Сирии 5 октября с представителями Германии, Италии, США и Великобритании на вопрос о возможных санкциях против России заявил: «В настоящий момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где бы то ни было еще, у кого бы были такие предложения».

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, член партии Христианско-демократический союз, считает, что Россия несет часть ответственности за тяжкие военные преступления в Сирии. Он заявил 6 октября Süddeutsche Zeitung: «Безнаказанность и отсутствие санкций за самые тяжкие военные преступления будут скандалом». Издание напоминает, что Реттген часто жестко критикует европейские правительства за то, что те не спешат называть вещи своими именами. «Самое меньшее, что Европа может сделать, так это выражаться ясным языком и называть военные преступления военными преступлениями», - цитирует его Deutsche Welle. Что касается ударов по гуманитарной колонне ООН в Алеппо, политик сказал, что «даже если Россия сама и не стреляла, она несет политическую ответственность за эту войну, за эту катастрофу, поскольку без российской военной поддержки, без бомбардировок президент Сирии Асад был бы уже давно повержен».

7 октября в Нью-Йорке по инициативе Москвы пройдет экстренное заседание Совета безопасности ООН по Сирии.