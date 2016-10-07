Фигурантам дела об аварии в московском метро в 2014 году смягчили приговор

Президиум Мосгорсуда изменил место отбытия наказания для четырех фигурантов уголовного дела об аварии в московском метро летом 2014 г. Анатолий Круглов, Валерий Башкатов, Юрий Гордов и Алексей Трофимов отправлены в колонию-поселение. Кроме того, суд отменил часть приговора о взыскании гражданских исков с фигурантов.

Адвокат Круглова просил назначить его подзащитному условное наказание, потому что тот «активно сотрудничал со следствием». Защита Башкатова упирала на то, что у подзащитного имеются серьезные заболевания, и просила смягчить приговор. Гордов заявил, что по-прежнему не признает вину, и просил отменить ему срок. Адвокат Трофимова также просил президиум о снижении наказания.

Дорогомиловский суд в ноябре прошлого года приговорил четверых фигурантов уголовного дела об аварии в метро к срокам от 5,5 до 6 лет лишения свободы. На скамье подсудимых были помощник мастера дистанции пути Московского метрополитена Юрий Гордов, замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолий Круглов, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Московского метрополитена Алексей Трофимов, старший мастер дистанции капитального ремонта службы пути Московского метрополитена Валерий Башкатов.

Также судья удовлетворил гражданские иски, заявленные четырьмя потерпевшими, на сумму порядка 13 млн руб.

Напомним, 15 июля 2014 г. около 8.30 на перегоне между станциями «Парк победы» и «Славянский бульвар» три вагона электропоезда сошли с рельсов. В результате аварии погибли 24 человека, 188 получили телесные повреждения различной степени тяжести. «Московскому метрополитену» был причинен материальный ущерб на сумму свыше 331,7 млн руб.