Медведев: бюджет до 2019 года сформирован с учетом санкций

Правительство при формировании трехлетнего бюджета на 2017-2019 гг. исходило из сохранения санкций в этот период, заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании бюджетной комиссии. По словам премьера, при этом проект бюджета на трехлетку учитывает выполнение всех социальных обязательств вне зависимости от экономической ситуации.

За 2017–2019 гг. федеральному бюджету предстоит консолидировать 3 процентных пункта ВВП, говорится в «Основных направлениях бюджетной политики» Минфина. На столько к 2020 г. должен сократиться первичный ненефтегазовый дефицит бюджета в сравнении с 2016 г., т. е. примерно на треть. А сам бюджет – стать сбалансированным при цене нефти $40 за баррель, в то время как в 2016 г. он балансируется при около $70 за баррель. С 2020 г. цена нефти в $40 за баррель ляжет в основу нового бюджетного правила.