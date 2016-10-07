Володин исключил возможность военного столкновения России и США в Сирии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин исключает возможность возникновения в Сирии прямого столкновения России и США.

«Россия - миролюбивая страна и всегда подчеркивает, что мы делаем все для поддержания мира», - передает его слова «Интерфакс».

Володин считает, что для предупреждения терактов во всех странах необходимо объединяться и координировать усилия. «Если говорить об операции в Сирии, борьба с терроризмом, борьба со злом - это вопрос, который волнует и жителей России, и жителей других стран», - добавил Володин.

По его словам, в вопросе безопасности граждан «абсолютно правильную позицию» занимает Минобороны России.