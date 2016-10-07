Выставка Стерджеса в Москве демонтирована

В московском Центре фотографии им. братьев Люмьер демонтирована фотовыставка «Джок Стерджес. Без смущения». Это агентству «Москва» сообщила основатель и куратор центра Наталья Литвинская. Другие выставки открыты, центр работает, добавила она.

6 октября прокуратура Москвы сообщила, что по обращению детского омбудсмена Анны Кузнецовой ведомство проверит эту экспозицию. Кузнецова писала в Facebook, что договорилась с прокуратурой об этой проверке: «Просто жутко, что фотовыставка автора, чьи работы признаны Роскомнадзором детской порнографией, может иметь место в "культурной" жизни нашей столицы!» Затем это сообщение было скрыто.

Литвинская сказала, что ничего не знает о прокурорской проверке центра. «Никаких комментариев у меня нет по этому поводу, пока ничего не вижу, возможно, они не всегда проходят на месте. К нам в центр не приходили. Все работаем в рабочем режиме, у нас ничего не меняется», - заявила она.

Выставка Стерджеса открылась в Москве 8 сентября, а 25 сентября она была закрыта после того, как в центр пришли бойцы общественной организации «Офицеры России», а их лидер, член Общественной палаты Антон Цветков осмотрел фотографии, не нашел в них детской порнографии, но заявил, что работам такого фотографа не место так близко к Кремлю. После этого Цветков объяснил, что был введен в заблуждение сообщением известного блогера о выставке, который показал фотографии, не включенные в экспозицию. В руководстве Центра им. братьев Люмьер заявили, что не имеют претензий к «Офицерам России», но выставку нельзя будет возобновить до тех пор, пока общественное мнение не успокоится и не исчезнет угроза экспонатам и сотрудникам галереи.