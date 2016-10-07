Украинцу Роману Сущенко предъявили обвинение в шпионаже

Следствие предъявило официальное обвинение в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин. «Ему предъявлено обвинение. Следователь продолжает излагать фабулу», – сказал Фейгин. По его словам, Сущенко вину не признает.

Фейгин также сообщил, что обвиняемый не намерен сегодня давать показания, потому что у него не было возможности согласовать позицию с адвокатом. У себя в Twitter защитник написал, что сможет встретится с Сущенко только в понедельник, 10 октября.

Напомним, ФСБ России задержала Романа Сущенко по подозрению в шпионаже. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). В спецслужбе считают, что украинский гражданин является кадровым разведчиком. Позже «Укринформ» сообщил, что Сущенко является журналистом и работает у них, а в Москву прибыл в частных целях во время отпуска.

Лефортовский суд Москвы 3 октября арестовал Сущенко на два месяца. Его интересы будет защищать адвокат Марк Фейгин, ранее представлявший в суде Надежду Савченко.