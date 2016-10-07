Суд Чада оштрафовал Exxon на семь ВВП страны

Суд Нджамены (Чад) оштрафовал консорциум во главе с ExxonMobil примерно на $76 млрд (44 трлн франков КФА) за неуплату роялти правительству страны. Размер штрафа в семь раз превышает ВВП Чада и втрое больше того, что BP заплатит за катастрофу на Deepwater Horizon, указывает Financial Times.

Суд постановил, что помимо штрафа консорциум должен заплатить еще $822 млн роялти. Суд не объяснил сумму штрафа. Exxon не согласна с решением суда и оценивает свои дальнейшие действия.

Reuters сообщило со ссылкой на источник в минфине Чада, что корень разногласий - размер роялти. Министерство хочет получить с консорциума Exxon 2%, а компания настаивает, что согласованный размер выплат меньше, пишет агентство. Представитель Exxon сказал FT, что разногласия связаны именно с согласованным размером выплат: компания признает налговый суверенитет властей Чада.

Главный проект Exxon в Чаде - трансграничный проект по разработке месторождений нефти на юге страны со строительством нефтепровода по территории Камеруна к морскому нефтяному терминалу.