На Фрунзенской набережной Москвы произошел провал грунта, есть пострадавшие – «Интерфакс»

Есть пострадавшие в результате провала грунта на Фрунзенской набережной в Москве, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, возле дома 2/1 на Фрунзенской набережной (близ Крымского моста) произошел провал грунта. По предварительным данным, пострадали 12 человек. «Интерфакс» не располагает официальной информацией властей Москвы по этому поводу.

В субботу, 8 октября, на Фрунзенской набережной будет проводиться праздник московской полиции, в связи с чем движение по набережной будет ограничено, сообщало агентство «Москва».