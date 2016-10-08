На сайте WikiLeaks появились письма председателя предвыборного штаба Клинтон

Организация WikiLeaks опубликовала письма Джона Подесты, председателя предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. «Сегодня WikiLeaks начинает свою серию публикаций по делам, к которым имеет отношение руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста», – говорится в сообщении организации.

Отмечается, что на сайте выложена первая партия документов, которая включает в себя 2060 электронных писем и 170 приложений. Большая часть материалов посвящена ядерной энергетике и Uranium One – компании, которой, как заявлял соперник Клинтон Дональд Трамп, управлял брат Джона Подесты.