Председатель избирательного штаба Клинтон обвинил Россию во взломе его почты

Председатель избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста считает, что Россия причастна ко взлому его электронной почты. Напомним, WikiLeaks опубликовал на своем сайте часть его писем.

«Я не рад тому, что меня взламывают русские в попытке дать Дональду Трампу преимущество на выборах», – написал Подеста в Twitter. Он подчеркнул, что пока не уверен в подлинности опубликованных документов.

WikiLeaks выложил первую партию документов, которая включает в себя 2060 электронных писем и 170 приложений. Большая часть материалов посвящена ядерной энергетике и компании Uranium One.