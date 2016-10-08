В Минобороны России подтвердили переброску «Искандеров» под Калининград

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил переброску ракетных комплексов «Искандер-М» под Калининград. Он пояснил, что размещение ракет происходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил.

«Не является каким-то исключением и Калининградская область, куда эти подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в рамках боевой подготовки Вооруженных сил России», – сказал Конашенков.

Ранее источник в американской разведке сообщил, что Россия размещает под Калининградом ракетные комплексы «Искандер-М». Он отметил, что цели переброски ракет могут быть разными.