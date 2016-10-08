Турция стремится к скорейшей отмене визового режима с Россией – Минэкономики

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Анкара стремится к скорейшей отмене виз с Россией. «Как вы знаете, до кризиса граждане наших государств могли путешествовать без необходимости получать визу. Безвизовые отношения идут на пользу и туризму, и торговле, и в целом нашим странам. Безусловно, у нас продолжаются контакты для того, чтобы вернуть безвизовые отношения», – сказал министр.

Зейбекчи также отметил, что для достижения прежнего уровня торгово-экономических отношений нужно отменить введенные Россией ограничения на турецкий импорт. «Для восстановления на прежнем уровне наших торгово-экономических отношений прежде всего необходимо, чтобы были сняты санкции, введенные российскими властями», – сказал он.