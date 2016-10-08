Ураган «Мэтью» ослабел до первой категории

Ураган «Мэтью» ослабел до минимальной первой категории, сообщает Reuters. Сейчас ураган находится над Южной Каролиной и движется на север.

«Мэтью» стал самым сильным ураганом в Карибском регионе за последние десять лет. 5 октября ему была присвоена максимальная пятая категория по шкале интенсивности.

Больше всего от урагана пострадал остров Гаити. Жертвами стихии там стали 877 человек. Еще 62 тыс. были эвакуированы.

Позже ураган достиг территории американского штата Флорида. Там из-за сильного ветра погибли четыре человека.